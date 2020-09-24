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رياضة

محمد صلاح خارج القائمة .. تشكيل ليفربول أمام لينكولن سيتي بـ كأس الرابطة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي ليفربول عن تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة مضيفه فريق لينكولن سيتي، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، المقرر لها فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب "بنك سينسيل"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويخوض ليفربول، المباراة بتشكيل مكون من:
 
حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس

الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت

الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى


ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتأهل إلى الدور المقبل.


وحقق  فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، وعلى تشيلسي بهدفين دون رد.

في المقابل يطمح لينكولن سيتي " الذي يعلب بالتشامبيونشيب" في استغلال عامل الأرض بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الانتصار على الريدز، وطرده خارج المسابقة.

كان فريق ليفربول ودع كأس الرابطة الموسم الماضي، بعد الهزمية أمام أستون بنتيجة 5 - 0، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة، من كأس رابطة المحترفين الإنجلييزية.
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