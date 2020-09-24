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تكنولوجيا

بـ معالج أسرع.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S21

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:01 م
هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
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شيماء عبد المنعم
كشفت تقارير أن سلسلة هواتف Galaxy S21 القادمة العام المقبل من سامسونج، ستعمل بمعالج من نوع Exynos 1000، والذي سيكون أسرع من شرائح Snapdragon 875، حيث أكدت قوائم Geekbench على هذه المعلومة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت قوائم اختبارات Geekbench، المتخصصة في أداء معالجات الهواتف الذكية، أن النسخة العالمية من هاتف Samsung Galaxy S21 + القادم، الذي يحمل نموذجا رقم SM-G996B، سيعمل بمعالج من نوع Exynos 2100.


وسيحتوي هاتف Galaxy S21+، على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، والذي يتطابق في نفس السعة مع جهاز Galaxy S20 + الحالي، الذي يعمل بشبكات الجيل الرابع 4G، ولكن إصدارات الـ 5G تقدم ذاكرة وصول عشوائي أكبر بحجم 12 جيجابايت.

Geekbench 5 result for SM-G966B, presumably the Galaxy S21+

وحسبما ورد بالتسريبات فسيعمل هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 +، بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وسيحتوي على بطارية أكبر من الطراز الحالي + S20، والتي ستأتي بسعة 4800 مللى أمبير في الساعة.

وأشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن الجيل القادم من هواتف سامسونج  من سلسلة Galaxy S، المنتظر طرحها العام المقبل والتي ستضم هاتفان هم Galaxy S21 و Galaxy S20+.

يذكر أن إصدار العام الجاري من سلسلة Galaxy S، والمسمى Galaxy S20 +، يتمتع ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 بالإضافة إلى شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة عرض الـ QHD+ وبدقة 1440×3200 بكسل، تدعم معدلى تحديث للشاشة بتردد 60 و120 هرتز، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج سامسونج الأحدث  Exynos 990، ويأتي مقابل سعر 700 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 11.200 جنيه مصري.
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