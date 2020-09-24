بعد شهر من طرحه.. كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يتجاوز 14 مليون مشاهدة

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.





يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.





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