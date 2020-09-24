AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تنتظر انفراجة لطرحها فى دور العرض.. 3 أفلام سينمائية انتهى تصويرها مؤخرا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:22 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
محمد نبيـل
يتنظر صناع عدد من الأفلام طرحها فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة، بعد انتهاء تصويرها عقب عودة الحياة إلى طبيعتها بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

ومن بين الأعمال التى انتهى تصويرها قبل أيام هو فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى.

الفيلم يشارك به محمد على ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاروى، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.



انتهى المخرج شريف عرفة من جميع مشاهد فيلمه الجديد "النمس والأنثى" وهو من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبى.

اقرأ أيضا:
محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته
حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

الفيلم توقف تصويره لفترة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود لإستكمال التصوير.

الفيلم بطولة محمد هنيدى، عمرو عبدالجليل، منة شلبى، صابرين، بيومى فؤاد، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وشريف الدسوقى، ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول، سليمان عيد، وغيرهم.

كما أعلن المخرج أحمد خالد موسى مؤخرا عن الانتهاء من تصوير فيلم "30 مارس"، من بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى.

الفيلم تدور أحداث الفيلم فى إطار الساسبنس والتراجيديا، وتعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد.

بمشاركة ندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد الفيشاوي يواصل تصوير 30 مارس

حضور دائم لمدير أعمال عمرو دياب في تصوير فيلم دينا الشربيني الجديد

يومان للانتهاء من تصوير فيلم 30 مارس لـ أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني

بإشراف الهضبة.. دينا الشربيني تنتهي من "30 مارس"

نيللي كريم ضيفة شرف آخر أيام تصوير فيلم "٣٠ مارس"

أحمد الفيشاوي يعلق على صور والدته

ترشيحاتنا

تناول مسكن للألم.. أم تعثر على نجلها جثة هامدة في غرفته| شاهد

هاآرتس: نتنياهو واقع في ورطة كبيرة

المقاولون العرب يكشف لصدى البلد موقفه من رحيل عماد النحاس للنادي الأهلي

انفجار خط صرف صحي بالقرب من مترو وادي حوف

لأول مرة.. عميد أصول الدين بالمنوفية يخطب بالجامع الأزهر غدا

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية