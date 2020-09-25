AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هاآرتس: نتنياهو واقع في ورطة كبيرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
نتنياهو
نتنياهو
Advertisements
على صالح
بعد صيف مثير للقلق خرج خلاله تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عن السيطرة، أصبحت إسرائيل الآن في خضم إغلاق ثان على مستوى البلاد في محاولة يائسة لوقف انهيار نظام الرعاية الصحية، ليقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ورطة لا يحسد عليها وفقا لما نشرته صحيفة هآرتس. 

وأفادت الصحيفة بأن الإغلاق الأخير قوبل بمقاومة شرسة من العديد من الإسرائيليين، الذين يشعرون بالقلق بشأن تأثيره الاقتصادي وفقدوا الثقة في حكومتهم. 

ويزعم بعض النقاد أن السبب الحقيقي للإغلاق هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إغلاق موجة الاحتجاجات ضده التي تزايدت باطراد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وتتعامل إسرائيل والضفة الغربية وغزة مع تفشي جديد لفيروس كورونا، ما يؤدي إلى مقترحات وإجراءات تهدف إلى الحد من انتشاره وتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة من قبل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

وإسرائيل بها حاليا 57131 حالة إصابة نشطة؛ وتعدت الوفيات 1376 شخصا، وفي الضفة الغربية، هناك 11425 حالة إصابة مؤكدة و291 حالة وفاة، وفي غزة 1825 حالة نشطة و17 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب حزب الله وإسرائيل.. جيش الاحتلال: حادث امني على طول الحدود مع لبنان

80 ألف حالة كورونا.. إسرائيل تقرر العودة للمدارس.. ونتنياهو يبحث عدم الإغلاق

إسرائيل تسجل أعلى معدل وفيات يومي بسبب كورونا منذ تفشي الوباء

بسبب إغلاق كورونا.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس.. صور

ترشيحاتنا

بصورة مع ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يشعل إنستجرام

ننشر أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي بخفض عائد الإيداع والإقراض

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر

إحنا ولاد مين.. توءم يبحثان عن أهلهما منذ 20 عاما.. فيديو

الأهلى يوجه رسالة خاصة لـ رئيس الفيفا وحسن مصطفى وجماهيره الغفيرة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية