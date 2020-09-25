هاآرتس: نتنياهو واقع في ورطة كبيرة

بعد صيف مثير للقلق خرج خلاله تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عن السيطرة، أصبحت إسرائيل الآن في خضم إغلاق ثان على مستوى البلاد في محاولة يائسة لوقف انهيار نظام الرعاية الصحية، ليقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ورطة لا يحسد عليها وفقا لما نشرته صحيفة هآرتس.
وأفادت الصحيفة بأن الإغلاق الأخير قوبل بمقاومة شرسة من العديد من الإسرائيليين، الذين يشعرون بالقلق بشأن تأثيره الاقتصادي وفقدوا الثقة في حكومتهم.
ويزعم بعض النقاد أن السبب الحقيقي للإغلاق هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إغلاق موجة الاحتجاجات ضده التي تزايدت باطراد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وتتعامل إسرائيل والضفة الغربية وغزة مع تفشي جديد لفيروس كورونا، ما يؤدي إلى مقترحات وإجراءات تهدف إلى الحد من انتشاره وتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة من قبل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
وإسرائيل بها حاليا 57131 حالة إصابة نشطة؛ وتعدت الوفيات 1376 شخصا، وفي الضفة الغربية، هناك 11425 حالة إصابة مؤكدة و291 حالة وفاة، وفي غزة 1825 حالة نشطة و17 حالة وفاة.