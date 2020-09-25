AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شككوا في دعوة البنا .. تعرف على شعار الإخوان الأول وشروط الانضمام للجماعة .. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأت جمعية مسجلة عام1930 أصدرت أول لائحة لها وتتألف الجمعية من أعضاء منتسبين وأعضاء عاملين ومساعدين وهذا يعني أن حسن البنا قسم أتباعه إلى درجات وأصبح البنا نفسه هو الحاكم الذي بيده أن يرقي أناس إلى مكانه أفضل في الجمعية.

وتابع «عيسى» خلال برنامجه «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON»، إن من شروط الإنضمام إلى الجمعية هو أن يكون الفرد مسلما حسن السيرة وغير معروف بنزعة تخالف النزعة الإسلامية -حسب معتقاتهم- و لا يقل سنه عن 15 سنة و يزكيه 3 من أعضاء الجمعية و أن يتعهد على المحافظة على مبادئ الجمعية والسمع و الطاعة لكل ما فيها.  

وأكد  أنه من مبادئ جماعة الإخوان إذا لاحظ مجلس الإدارة تحسنا في خلق العضو المنتسب وتشبعا بمبادئ الجمعية فله أن يؤكد ذلك بقسم الأخوة وذلك دلالة على أن العضو داخل الجماعة دائما مراقب ويمكن ترقيته إذا أحسن التصرف مع مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن المادة 28 في لائحة جماعة الإخوان يصف رمزهم و المصحف شريف فقط لكن الرمز المعروف الآن ظهر بعد ذلك بـ 8 سنوات المصحف و السيفين وتحتهم كلمة «وأعدوا».   

ونوه إلى أن أهالي الإسماعيلية شككوا في دعوة حسن البنا وجماعته واتهموه ببعض التهم مثل أنه يدعو إلى مذهب خامس أو هم شباب طائش لا يحسن عملا ولا يُؤمَن على مشروع أو هم مجموعة نفعيين ومختلسين يأكلون أموال الناس بالباطل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث في شئون الإرهاب: وائل غنيم كشف عن ممارسات تنظيم الإخوان.. فيديو

يعاني من الاغتراب ووالده يهودي الأصل.. إبراهيم عيسى يستعرض حياة مؤسس جماعة الإخوان| فيديو

أصل الجماعة.. إبراهيم عيسى: إن لم يكن حسن البنا موجودا لاخترعوه | فيديو

الدعوة والداعية.. كيف كانت تدار الجمعية السرية لـ حسن البنا| شاهد

ليه حسن البنا مش ضمن الصوفيين.. إبراهيم عيسى يكشف عن السبب| فيديو

لم يشارك في مظاهرة وطنية لمصر.. حقيقة مؤكدة عن حسن البنا | فيديو

ترشيحاتنا

البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%

ليفربول يكتسح لينكولن بسباعية في كأس الرابطة الانجليزية

أسعار شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن

حادث مروع..سيدة حامل تنقذ زوجها من بين فكي سمكة قرش

العرق سوس ينهي حياة رجل بطريقة مأساوية

عمر ربيع ياسين: الأهلى يغري يانكون بـ15 ألف دولار شهريًا للاستمرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية