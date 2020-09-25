شككوا في دعوة البنا .. تعرف على شعار الإخوان الأول وشروط الانضمام للجماعة .. فيديو

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأت جمعية مسجلة عام1930 أصدرت أول لائحة لها وتتألف الجمعية من أعضاء منتسبين وأعضاء عاملين ومساعدين وهذا يعني أن حسن البنا قسم أتباعه إلى درجات وأصبح البنا نفسه هو الحاكم الذي بيده أن يرقي أناس إلى مكانه أفضل في الجمعية.





وتابع «عيسى» خلال برنامجه «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON»، إن من شروط الإنضمام إلى الجمعية هو أن يكون الفرد مسلما حسن السيرة وغير معروف بنزعة تخالف النزعة الإسلامية -حسب معتقاتهم- و لا يقل سنه عن 15 سنة و يزكيه 3 من أعضاء الجمعية و أن يتعهد على المحافظة على مبادئ الجمعية والسمع و الطاعة لكل ما فيها.





وأكد أنه من مبادئ جماعة الإخوان إذا لاحظ مجلس الإدارة تحسنا في خلق العضو المنتسب وتشبعا بمبادئ الجمعية فله أن يؤكد ذلك بقسم الأخوة وذلك دلالة على أن العضو داخل الجماعة دائما مراقب ويمكن ترقيته إذا أحسن التصرف مع مجلس الإدارة.





وأشار إلى أن المادة 28 في لائحة جماعة الإخوان يصف رمزهم و المصحف شريف فقط لكن الرمز المعروف الآن ظهر بعد ذلك بـ 8 سنوات المصحف و السيفين وتحتهم كلمة «وأعدوا».



