رسالة مؤثرة من ريم البارودي لإحدى صديقاتها .. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.





وتظهر ريم البارودي، برفقة احدي صديقاتها من اخر جلسة تصوير لها, وهي مرتدية فستانا انيقا باللون الاحمر الذى يكشف عن جمالها واناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الجذابة التى تبرز جمال عيونها، ووضع أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تكشف جمالها في الصور.



وعبرت ريم عن قوة علاقة الصداقة بينها وبين صديقتها برسالة.





حيث علقت علي الصور قائلة : "هي لا تعني لي فقط علاقة صداقة قديمة , بل هي تعني الكثير الي , فهي اجمل سنين عمري".









وبدأت ريم البارودي مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.





يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.





وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.