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محمد جاد: 18.5 مليار جنيه إجمالي الدعم النقدي سنويا لبرنامج تكافل وكرامة.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد جاد أن الدولة تنفذ العديد من البرامج الإجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة ومن أبرزها برنامج "تكافل وكرامة" والذي يعتبر البرنامج الأول من نوعه بمصر لحماية محدودي الدخل.

وأضاف جاد،خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن برنامج "تكافل وكرامة" يتم من خلاله صرف مساعدات نقدية لكبار السن والأسر الفقيرة التى لديها أطفال بمراحل تعليمية مختلفة وكل من ليس لديه دخل. 

وتابع مقدم برنامج صباح البلد أن الدولة  تقوم بصرف مساعدات نقدية لـ 12 مليون و 600الف أسرة بمصر،لافتا إلى أن إجمالى الدعم النقدي من ميزانية الدولة لبرنامج تكافل وكرامة 18 مليار ونصف جنيه سنويا وهو مجهود رائع من الدولة المصرية. 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد استعرضت تجارب لتقييم برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الماضية وكشفت عن قيام الوزارة بإعداد دراسة جديدة لتقييم أثر البرنامج خلال الفترة القادمة، كاشفة عن أن الدراسات التي قيمت أثر البرنامج.

وأوضحت اوزيرة التضامن أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر وذلك واضح في نتائج البرنامج حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و 4% للقاهرة  و2% لمدن القناة

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