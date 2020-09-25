AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ إطلالة جديدة.. هاجر أحمد تبهر جمهورها فى أحدث ظهور| شاهد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:


قمر - يا جمالك - ماشاء الله - ايه الجمال ده


اقرأ أيضا :
جاكيت جلد.. هاجر أحمد فى إطلالة أنيقة على انستجرام.. شاهد

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.


وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

View this post on Instagram

🦋 @hamedz199 📸

A post shared by هاجر احمد️️ (@hagerahmed_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاجر أحمد تشارك جمهورها بصورة جديدة من الكواليس

هاجر أحمد تتألق في صورة جديدة عبر إنستجرام

بملابس البحر.. هاجر أحمد تشارك جمهورها بصورة خلال الإجازة

بدون مكياح.. هاجر أحمد تبرز أنوثتها في هذه الصورة

في أحدث ظهور لـ هاجر أحمد.. متابعون: الجمال عدى الكلام

شاهد.. هند عبد الحليم في أحدث إطلالة لها

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه .. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك مباراة سموحة بـ كأس مصر

هل وضع N فى الفتيس الأوتوماتيك مفيد للزحام أم لا ؟

ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خبز بالجبنة في المنزل

من كواليس عدى الكلام..شاهد سعد لمجرد من أحدث ظهور له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية