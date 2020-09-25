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مرأة

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:32 م
كريم فهمي و زوجته
كريم فهمي و زوجته
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هاجر هانئ
تصدر الفنان كريم فهمي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما بعد ما ظهر مساء أمس ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في  برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وإدلي ببعض التصريحات المثيرة للجدل حول علاقته بزوجته دانيا.

أعتادت زوجة كريم فهمي على مشاركة متابعيها  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام بأبرز اللقطات و الصور و الرومانسية التي تجمع بينها و بين زوجها كريم فهمي.

كما كشفت صور زوجة كريم فهمي على الأنستجرام عن ذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك فهي تتمتع بذوق أنيق و مميز في إقتناء قطع الملابس.

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وتحرص دانيا  دائما على مواكبة أحدث صيحات الموضة و اختيار الإطلالات التي تكشف عن رشاقتها، و تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات الفخامة التي تزيد  من أناقتها و جاذبيتها.

تعتمد زوجة كريم فهمي على الظهور بالإطلالات التي تجمع بين البساطة وعدم المبالغة و التي تجعلها محط أنظار الجميع، كما تعتمد على فساتين السهرة الخلابة ذات الأقمشة الناعمة و الرقيقة.

إليكم الصور ...

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته
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