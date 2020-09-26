طالب أزهري: محو أمية شخص ليست مهمة سهلة على شاب حديث التخرج

قال يوسف عروج، أحد طلاب جامعة الأزهر، إن قرار محو الأمية كشرط لتخرج طلاب جامعة الأزهر، له أثر إيجابي كبير في محو الأمية في مصر كما أنه أحد الطرق للخروج من هذا القاع للحاق بالركب والتطور العالمي كما حدث في بعض الدول التي أنهت تماما على الأمية.





وأضاف عروج، لـ«صدى البلد» ، أنه لابد من ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذا القرار، أن يتم تطبيقه بشكل عملي وجيد ومدروس، منوها أنه إذا تم تطبيق القرار بنفس الطريقة التقليدية المتعارف عليها في بعض النقاط فيبقى الحال على ما هو عليه ولن يحقق ثماره.





وذكر أنه في كلية التربية يوجد ما يسمى بـ "التربية العملي" من أجل ممارسة الطالب مهنة التدريس بشكل عملي لتأهيله لسوق العمل بعد التخرج ومن الممكن تطوير هذه المهمة في كليات التربية وإعادة تقييمها لتعطي ثمارها بالشكل المناسب



