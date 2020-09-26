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ديني

طالب أزهري: محو أمية شخص ليست مهمة سهلة على شاب حديث التخرج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
الطالب يوسف عروج
الطالب يوسف عروج يتوسط شيخ الأزهر ورئيس أسقفية كانتربري
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محمد شحتة
قال يوسف عروج، أحد طلاب جامعة الأزهر، إن قرار محو الأمية كشرط لتخرج طلاب جامعة الأزهر، له أثر إيجابي كبير في محو الأمية في مصر كما أنه أحد الطرق للخروج من هذا القاع للحاق بالركب والتطور العالمي كما حدث في بعض الدول التي أنهت تماما على الأمية.

وأضاف عروج، لـ«صدى البلد» ، أنه لابد من ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذا القرار، أن يتم تطبيقه بشكل عملي وجيد ومدروس، منوها أنه إذا تم تطبيق القرار بنفس الطريقة التقليدية المتعارف عليها في بعض النقاط فيبقى الحال على ما هو عليه ولن يحقق ثماره.

وذكر أنه في كلية التربية يوجد ما يسمى بـ "التربية العملي" من أجل ممارسة الطالب مهنة التدريس بشكل عملي لتأهيله لسوق العمل بعد التخرج ومن الممكن تطوير هذه المهمة في كليات التربية وإعادة تقييمها لتعطي ثمارها بالشكل المناسب

واكد أن محو أمية شخص ليست مهمة سهلة على شاب حديث التخرج ولذا لابد من توفير بيئة صديقة للطلاب تساعدهم على الوصول للهدف وخلق شغف لدى الطلاب على إنجاز المهام الموكلة إليهم.
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