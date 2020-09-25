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مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:22 م
بخطوات سهلة.. طريقة
بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
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اسماء محمد
يمتلك المساج القدرة على علاج العديد من الام الجسم ويمنحه الحيوية والطاقة ويجعل الانسان يشعر بكامل قوته ويتغلب على الامه ، ولكن هذا لايتحقق الا اذا تم عمل المساج بخطوات صحيحة .

وللأسف لا يتقن عدد كبير منا عمله فى المنزل وفى نفس الوقت جلسات المساج مكلفة وغير متوفرة جميع الاماكن، لذا نعرض لكم خطوات سهلة تمكنكم من عمل المساج فى المنزل كالمحترفين وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد".
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وفر درجة حرارة مريحة: لا ينبغي أن تكون الحرارة أو البرودة شديدة في الغرفة. ضع في اعتبارك حقيقة أن الجسم يبرد أثناء العملية. من الأفضل عمل مساج على سطح صلب مع التركيز على الرقبة والكتفين والظهر.

ابدأ بحركات تدليك خفيفة. يجب أن تنتقل من الكتفين إلى الخصر والظهر. يجب أن تكون الحركات على الكتفين أكثر كثافة ولكن لا تزال لينة في هذه المرحلة.

استخدم راحة يدك بالكامل أثناء العملية. يمكنك البدء في تحسين الحركات.

يمكنك أن تولي اهتمامًا خاصًا للكتفين ، لأنهما يتأثران بشكل خاص بنمط الحياة المستقر. فقط قم بزيادة وقت التدليك في هذه المنطقة. يمكنك تطبيق تقنيات العلاج بالضغط برفق على نقاط معينة.

لا تقم بتدليك العمود الفقري بأي حال من الأحوال. عند العمل في هذه المنطقة ، تحرك على طول ألياف العضلات الطويلة الخلفية.

تبدأ جميع أنواع تدليك الأطراف بضربات دافئة خفيفة. إذا كانت هناك مناطق بها ألم موضعي ، فيجب تدليكها بالضغط عليها بالتناوب باستخدام وسادات الإبهام (ربلة الساق الأولى ، ثم الأخرى).

المتطلبات الأساسية لأداء تدليك الوجه هي: يجب أن تكون العضلات التي تعمل بها مسترخية إلى أقصى حد ؛ يتم إجراء التدليك بسلاسة وإيقاع وببطء وبدون ألم ؛ تتحرك في اتجاه ألياف العضلات ؛ عند فرك الجلد الملتقط ، اضغط عليه برفق واضغط على عظام الوجه.

يمكنك إنهاء جلسة التدليك بالتربيت الخفيف أو التحرك عبر الظهر (من أسفل إلى أعلى) بأطراف أصابعك. هذا سوف يهدئ الجلد.

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين
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بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين

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