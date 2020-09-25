رئيس جهاز سوهاج الجديدة: مشروعات جديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه

قال المهندس رجب سلمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ، إن الكتلة العمرانية للمدينة تبلغ 10 آلاف فدان، لافتا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من توصيل المرافق والخدمات بالكامل ، لحوالي 3 ألاف فدان.





وأضاف المهندس رجب سلمان، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن مدينة سوهاج الجديدة تتميز أنها بقلب مدينة سوهاج ، ويطلق عليها العاصمة الإدارية الجديدة بسوهاج ، وبها جميع المشاريع التنموية .





وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى أن مدينة سوهاج الجديدة ، تم بث بها مايقرب من 4 مليار جنيه من المشروعات ، بخلاف المشاريع الخاصة التي يقوم بها المواطنين ، موضحا أن المكان الذي يتواجد فيها عبارة عن محطة مياه يبلغ سعتها 6 ألاف كيلو متر مكعب .





ولفت "سلمان"، إلى أن المرحلة الثانية من محطة المياه تصل طاقتها إلى 35 ألاف متر مكعب مياه ، وسيتم الانتهاء منها خلال الشهور القادمة .





وأوضح "سلمان" ، أن المحافظة تعمل حاليا على ترفيق 1200 فدان جهازين الاستلام في خلال أيام ، لافتا إلى أنه مع مطلع العام الجديد ، سيتم تسليم 1080 قطعة بالإسكان الاجتماعي .