AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبى لمتابعيها عبر تويتر: الخيط الذي يقطع ويوصل يصبح كتلة من العقد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:50 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة نوال الزغبى، تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت نوال الزغبى: "الخيط الذي يقطع ويوصل مرات عدة...لا يرجع خيطا بل يصبح كتلة من العقد".

اقرا ايضا : 


يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. نوال الزغبي تستعرض جمالها.. شاهد

من أمام حمام سباحة منزلها.. نوال الزغبي تغني أنا لما عشقت عيونك.. فيديو

شاهد.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبى عبر إنستجرام

لن تجد لي شبيه.. نوال الزغبى تثير تساؤل متابعيها برسالة غريبة

ظلم وغدر.. نوال الزغبي: دفعت ثمن العشم

بحكي مع حالي.. نوال الزغبي تشارك جمهورها صورة جديدة لها

ترشيحاتنا

دجيكو يثير الجدل على انستجرام بشأن اقترابه من برشلونة

في ذكرى رحيل خالد صالح .. تعرف على سبب وفاته وأهم أعماله

أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر

القبض على منفذ هجوم الطعن قرب مقر الصحيفة المسيئة للنبي في باريس

بعد الكشف عن اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان.. أول رد من الخرطوم

بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020

AdvertisementS

حكم النوم على جنابة وهل الأكل عليها يورث الفقر

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 | تفاصيل رسمية

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

اعرف سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي بخفضها

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

من فك الأزمة إلى كتابة التاريخ.. الصحف السعودية تتغنى بـ تعاون "كارتيرون" بعد قهر الدحيل

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

بعد مد فترة التصالح لـ30 أكتوبر.. تسهيلات جديدة بملف مخالفات البناء

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. اعرف السبب‎

فى انتظار اتصال تليفوني.. حسني عبدربه يوجه رسالة مؤثرة إلى وزير الرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير