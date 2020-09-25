الكشف الطبي على 25 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشات الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتي اهتمت بإتاحة الخدمة الصحية اللائقة لجميع المواطنيين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.





أكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.





أوضح المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.





واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة عددًا من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، علي رأسها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي شملت (مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي – اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا – مبادرة نظمي – مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة).





وأعلن المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبي حضري ، منها 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحي الشامل.





وأضاف " نادي "، أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.



