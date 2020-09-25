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مرأة

في يومها العالمي .. عادات تدمر الرئتين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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آلاء حسن
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 25 سبتمبر يعتبر اليوم العالمي الرئتين وهناك بعض العادات الخاطئة التي تضر بالرئتين وكشف موقع healthline عنها : 


لا تدخن أو توقف عن التدخين


ربما تعلم بالفعل أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لكن هذا ليس المرض الوحيد الذي يمكن أن يسببه في الواقع ، يرتبط التدخين بمعظم أمراض الرئة ، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي مجهول السبب والربو. 

كما أنه يزيد من حدة هذه الأمراض فالمدخنون هم من 12 إلى 13 مرة أكثر عرضة للوفاة من مرض الانسداد الرئوي المزمن من غير المدخنين  على سبيل المثال.

في كل مرة تدخن فيها سيجارة ، تستنشق آلاف المواد الكيميائية في رئتيك ، بما في ذلك النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران هذه السموم تضر رئتيك إنها تزيد المخاط ، وتجعل من الصعب على رئتيك تنظيف نفسها ، وتهيج الأنسجة وتسبب التهابها تدريجيًا ، تضيق مجاري الهواء لديك ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.




تجنب التعرض للملوثات

يمكن أن يؤدي التعرض للملوثات في الهواء إلى إتلاف رئتيك وتسريع الشيخوخة عندما تكون شابة وقوية، يمكن لرئتيك بسهولة مقاومة هذه السموم مع تقدمك في السن ، تفقد بعض هذه المقاومة وتصبح أكثر عرضة للعدوى والأمراض.


منع الالتهابات

يمكن أن تكون العدوى خطيرة بشكل خاص على رئتيك ، خاصة مع تقدمك في العمر أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن معرضون بشكل خاص لخطر العدوى حتى كبار السن الأصحاء يمكن أن يصابوا بسهولة بالالتهاب الرئوي إذا لم يكونوا حذرين.

أفضل طريقة لتجنب التهابات الرئة هي الحفاظ على نظافة يديك اغسلي وجهك بانتظام بالماء الدافئ والصابون ، وتجنبي لمس وجهك قدر الإمكان.
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