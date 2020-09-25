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حوادث

مصادر: جماعة الإخوان دقت المسمار الأخير بنعشها برفض الشعب لدعواتهم لإثارة الفوضى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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قالت مصادر مطلعة إن جماعة الإخوان الإرهابية إنكشفت على حقيقتها الدنيئة ودقت المسمار الأخير بنعشها، فرد الشعب المصري بتجاهل دعواتهم لإثارة الفوضى بالبلاد هو أبلغ رد على تشييع أفكارها لمثواها الأبدى في مزبلة التاريخ دون رجعة .

وأضافت المصادر بان محاولات الإخوان المخربين فشلت بمواصلة هذيانهم ولا تعرف سبيلا لها سوى الكذب ويملأون الدنيا صراخا بقنواتهم عن وجود حشود بالشوارع لا تراها سوى أعينهم، ولكن بعض المواطنين الذين يتواصلون مع هذه القنوات للسخرية من هذيانهم يصيبهم بالسعار فيلجأون للنباح أكثر.

وأكدت المصادر بأنه إنكشف المخربون وخيانتهم أصبحت ملء الأبصار كما فشلت كافة محاولات الإخوان الإرهابيين وعملائهم والخونة في زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة بإستغلال إجراءات الإصلاح الإقتصادي، حيث جاءت الشوارع والميادين الخالية كرصاصة رحمة لهؤلاء المغرضين.
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