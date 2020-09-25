بالاسماء| تقدم 103 مواطنين لخوض انتخابات البرلمان بالاسماعيلية

كشفت مصادر بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، تقدم ١٠٣ اشخاص بأوراقهم بشكل رسمي لخوض انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية واحترازية.









وتقدم اليوم الجمعة، بالدائرة الاولي، لواء شرطة بالمعاش محمد السيد محمد عن حزب حماة وطن، وحسام عبد الرحمن المحامي عن حزب الوفد الجديد، وبالدائرة الثالثة، تقدم سامي عبيد عبد اللطيف، صاحب مكتب مقاولات " مستقل"، ولم يتقدم بالدائرة الثانية، اي مرشح، اليوم الجمعة.









تقدم اليوم الخميس، عن الدائرة الاولي، خالد محمد كمال التهامي "محامي"، تامر حسن ابراهيم حسن شحاتة "لواء شرطة بالمعاش"، جمال هيلتون مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة بالاسماعيلية.









وبالدائرة الثالثة، تقدم كل من رمضان الوني رئيس انتاج جبايات البلاح سابقا، عربي الحويطي مهندس زراعي الادارة الزراعية بالقصابين، عبد الستار المغربي موجه التربية والتعليم بالمعاش ادارة القصاصين التعليمية.





وعن الدائرة الثانية تقدم كل من عاطف محمد سالم وشهرته عاطف ابو عاصي، والسيد زايد لي زايد مدير مساعد تسجيلبيلنات فنية المقاولون العرب فرع سيناء، محمد اسماعيل حسن زين العابدين مدير بنك فرع الابطال بنك التنمية والائتمان الزراعي، سلمان محمد محمود سالمان طبيب بشري مديرية الصحة،









وشهد الاربعاء الماضي، تقدم كل من الدكتور عمرو مصطفي استاذ بكلية التربية بجامعة قناة السويس، مرشح حزب المصري الديمقراطي ومحمود الشريف محامي مستقل، خالد الجبلاوي مدير ادارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الاسماعيلية، وحاتم حجازي مدير فرع بنك بيتريوس مصر بالمعاش، وكرم عبد الحليم مشرف اول نادي القناة ومها عجلان كبير مقدمي برامج قطاع القنوات الاقليمية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، بالدائرة الاولي.









كما تقدم عن الدائرة الثانية، كلا من محمودعبد الكافي فني تحاليل طبية ومحمد منصور مدير وشريك بشركة الاريام للتوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير، وفوزية توفيق مزارعة، فيما لم تستقبل المحكمة طلبات ترشح بالدائرة الثانية، الاربعاء.









وشهد مقر المحكمة، إجراءات تنظيمية لعملية الدخول والخروج، فضلا عن وضع لوحات إرشادية مدونة عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة حتى وصوله القاعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.









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