آينتراخت يفوز على هيرتا 3-1 في افتتاح منافسات الجولة الثانية لـ البوندسليجا





البرتغالي أندريه سيلفا افتتح التسجيل لـ آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف الهولندي باس دوست من تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينهي آينتراخت الشوط الأول بتقدمه بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، سجل سباستيان رودي الهدف الثالث لـ آينتراخت في الدقيقة 71، ليأتي بعد ذلك هدف هيرتا الوحيد عن طريق هينتريجير في الدقيقة 78، لكنه لم يمنع فريقه من تحقيق نقاط المباراة الثلاث.





وبتلك النتيجة، حقق آينتراخت أول انتصاراته، ليرتقي لصدارة البوندسليجا برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 3 نقاط في المركز السادس.





جدير بالذكر أن آينتراخت تعادل في الجولة الأولى مع ارمينيا بينفيلد بهدف لكل منهما، فيما فاز هيرتا على فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدف.

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره نادي هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في افتتاح منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.