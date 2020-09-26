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فن

تأجيل حفل عمرو دياب في السعودية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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سعيد فراج
أعلن الهضبة عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تأجيل حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت 26 سبتمبر، ولم يعلن عن الموعد الجديد للحفل.

وكتب عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا صادرا عن الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة، وفيه: "حرصًا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله".

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب 14,403,989 مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي. 

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك". 

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
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