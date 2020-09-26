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فن

مسلسل إلا أنا.. اليوم بداية عرض حكاية ضي القمر على DMC

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
كندة علوش
كندة علوش
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محمد نحلة
تبدأ اليوم السبت مجموعة قنوات DMC في عرض الحكاية الخامسة من مسلسل الا انا وهي بعنوان " ضي القمر"، حيث تعيد هذه الحكاية  النجمة كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف نتيجة الحمل والانجاب. وهي من إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية أمل حياتي التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور،  وسيناريو وحوار عبير سليمان.
 
ويشارك في بطولتها كل من محمد علاء- جامايكا- ومحمد شاهين وأحمد عبد الله محمود وزينب غريب وشريف خير الله وياسمين موافي. وإنتاج سينرجي- تامر مرسي-  بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. 

وتدور أحداثها من خلال قصة حب بين زوجين، يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا" ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب، وهو يعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه 4 حكايات قبل رمضان وبعده، وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي، وجار تصوير الحكاية السادسة  "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب  يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
كندة علوش كندة علوش
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