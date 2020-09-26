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سيارات

قبل دخول الشتاء.. احذر هذه الأعطال في سيارتك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
أعطال السيارات
أعطال السيارات
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أماني نوار
من المعروف أن فصل الشتاء يؤثر بطريقة سلبية على السيارة وعملها؛ بسبب انخفاض درجة الحرارة، وفي هذا التقرير، نرصد أبرز الاعطال التي تتعرض لها في هذا الفصل من العام .

-    تتعرض إطارات السيارات إلى انكماش الهواء؛ ولهذا ينبغي فحص ضغط الهواء في الإطارات بشكل دوري بفصل الشتاء .

-    في الفصل البارد يجب الأهتمام بمساحات الزجاج بشكل أفضل والحرص على أن تكون بجودة عالية حيث أن تراكم الاوساخ على الزجاج الامامي في السيارة يقثد ماسحات الزجاج قدرتها على التنظيف .

-    إنخفاض درجات الحرارة يؤثر على زيت المحرك وتزداد لزوجته داخل المحرك .

-    تتعرض أيضا البطارية لمشاكل كثير ، حيث تسبب درجات الحرارة المنخفضة ضعفا بأداء البطارية ن وبالأخص إن كانت قيمة وبنهاية عمرها .

-    يجب صيانة فرامل السيارة بشكل دوري ، فهي من أهم مكونات السيارات ، كما انها المسئولة عن المحافظة على معدلات الامان لك كسائق ولغيرك أثناء القيادة .

-    حال الطقس يكثر فيه استخدام الفرامل؛ لذلك يجب ان تكون الفرامل جيدة من أجل تفادي حصول الأنزلاق في السيارة ، لهذا يتوجب فحص الفرامل لتفادي أي مشكلة .
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