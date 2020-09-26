AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رفقة أسما شريف منير.. محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاد ريهام حجاج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
محمود حجازي و اسما
محمود حجازي و اسما وريهام حجاج
Advertisements
ميرنا محمود
احتفل الفنان محمود حجازي ، بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج ، من خلال نشر صورة عبر حسابه على انستجرام.

وظهر محمود حجازي رفقة زوجتة اسما شريف منير، وريهام حجاج ، وعلق علي الصورة : "عيد ميلاد سعيد رورو ، كانت ليلة جميلة ، أتمنى لك كل السعادة في العالم ، وشكرا على الحنين إلى الماضي ".

اقراايضا :
وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين: " تجننوا ، منورين الدنيا  ، حلوين اوي". 

واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ 34، منذ أيام، حيث أنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

وكان أول أعمالها فيلم سفاري ،مع رامز أمير وإيهاب فهمي، وكان من إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر". 

وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

وقدمت ريهام أفلاما منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.

احتفلت الاعلامية اسما شريف منير بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت اسما شريف منير صورة لها مع زوجها وعلقت قائلة "كل الجوازات فيها حلو و وحش و مشاكل و عشرة و خناقات و حب و اختلافات و ذكريات و دي السنة التانية و عدينا بكل ده، كل سنة و انت جوزي و مطلع عيني و مطلعه عينك برضة ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أذكار النوم وسورة الملك .. 10 أسباب تجعلك تداوم عليها

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

حماقي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ خلال حفله في اليوم الوطني السعودي الـ 90

وائل رياض: الأهلي يدفع ثمن غياب الكوادر الفنية.. وحسام البدري استثناء

المكسيك تسجل 5401 إصابة و405 وفيات بكورونا

ابنة الزعيم جمال عبد الناصر: حق والدى رجع فى الرئيس السيسى.. الإنجليز والفرنسيون هددوا والدى بالعدوان الثلاثى اذا لم ينسحب الجيش المصرى

AdvertisementS

بلاش دا | تفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر..شاهد

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

المصائب لا تأتي فرادى.. بعد الهزيمة من إنبي| نقل لاعب الاتحاد السكندري للمستشفى

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

حلمي طولان يعلق على أنباء رحيل فايلر.. وموقف الأهلي من محمد شريف

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 6 أصابع وعيون بلونين مختلفين.. شاهد أشهر قطة على انستجرام | صور

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو