الكويت تطالب إيران بوقف التدخل في شئون دول الجوار.. والصحة العالمية تؤكد: وفيات كورونا قبل اللقاح قد تصل لـ 2 مليون.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا

ارتفاع قتلى السيول والفيضانات إلى 128 شخصا في السودان

اعتقال رجلين خططجا لـ تفجير البيت الأبيض وبرج ترامب

بينهم جزائري وباكستاني.. اعتقال 5 على خلفية هجوم باريس





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء، على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 112 اصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 887 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 93531 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على كلمة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا النظام الإيراني لاتخاذ تدابير لبناء الثقة وحوار مبني على احترام سيادة الدول ، مرحبا بمخرجات اجتماعات المغرب لتوحيد المؤسسات الليبية، كما جدد دعوة بلاده للأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار.





وذكرت "الأنباء" أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا، مشيرًا إلى أن تركيا ردت على دعوات اليونان للحوار بالتصعيد، لافتا إلى أنها تخالف القانون الدولي في المتوسط.





وقالت "الجريدة" إن السودان أعلن ارتفاع قتلى السيول والفيضانات إلى 128 منذ بداية موسم الأمطار الخريفية في يونيو، فيما قالت وزارة الداخلية السودانية إن لفيضانات "تسببت أيضا بتضرر 98 ألفا و550 منزل؛ بينها 40 ألفا و444 منزلا تعرضت لانهيار كلي، و58 ألفا و106 تعرضت لانهيار جزئي، كما تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا".





دوليًا، قالت "الوطن" إن السلطات الفيدرالية الأمريكية اعتقلت رجلين في تهم إرهابية في مزاعم بتآمرهما لتفجير مواقع منها البيت الأبيض وبرج ترامب بمدينة نيويورك، في هجمات مستلهمة من تنظيم داعش.





ووجهت اتهامات لكل من جايلين كريستوفر مولينا من تكساس، وكريستوفر شون ماثيوز من كارولاينا الجنوبية، بالتآمر لمنح دعم مادي لمنظمة إرهابية اجنبية.





وأشارت "الراي" إلى أن مسئول بمنظمة الصحة العالمية، أكد أن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وأن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.





ونقلت "القبس" عن مصدر قضائي فرنسي قوله إن قوات الأمن اعتقلت 5 مشبوهين بضلوعهم في الهجوم الذي وقع قرب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في العاصمة باريس صباح أمس، حيث أعلنت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه بتنفيذه الهجوم وعلى ملابسه آثار دم قرب درج دار الأوبرا المجاورة على بعد نحو 500 متر من مكان الاعتداء، وأنه من أصل باكستاني وعمره 18 عاما.



