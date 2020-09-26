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أخبار العالم

اليمن: قصف صاروخي على قاعدة للجيش في مأرب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم السبت، بوقوع انفجار في مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن، ناجم عن قصف، يعتقد أن ميليشيا الحوثي شنته على قاعدة للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

ونقلت الوكالة، عن مصادر، قولها إن "صاروخا باليستيا استهدف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب".

وأضافت المصادر: " القصف تزامن مع إقامة حفل بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر".

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا نتيجة للقصف.

وكان المقر العسكري ذاته تعرض، في 12 من الشهر الحالي، إلى هجوم مزدوج بطائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي، أسفر عن إصابة 7 جنود، واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين بتنفيذه.
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