اليمن: قصف صاروخي على قاعدة للجيش في مأرب

أفادت وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم السبت، بوقوع انفجار في مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن، ناجم عن قصف، يعتقد أن ميليشيا الحوثي شنته على قاعدة للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.





ونقلت الوكالة، عن مصادر، قولها إن "صاروخا باليستيا استهدف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب".





وأضافت المصادر: " القصف تزامن مع إقامة حفل بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر".





وأشارت إلى أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا نتيجة للقصف.



