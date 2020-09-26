أهم الأخبار .. وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. وتفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك، كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في بيراميدز؛ من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.





شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة عنيفة، بين زوجين، يعتديان على موظفين في ملعب جولف بولاية أوهايو الأمريكية . المزيد ..





اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

هل يمكن أن يؤثر جمال المدرب على أداء اللاعبين، خاصة إذا كان المدرب "امرأة"، ليس هذا وحسب؛ بل إنها "أكثر الرياضيين جاذبية في العالم".





بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

كشف نائل شحادة، أستاذ الاقتصاد، والوسيط العقاري، تفاصيل حياة المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "محمد علي كان بيصرف كتير، وكان بيحب يروق على حالة".





فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

رغم إعلان عدد من الفنانات الجلوس في المنزل وارتداء الحجاب، إلا أن جمهورهن لم ينسهن، وظل يطالبهن بالعودة من فترة لأخرى.





وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو للمقاول الهارب محمد علي وهو يسب المصريين وينعتهم بالجبناء.





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