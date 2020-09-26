لتجنب الإصابة بالأمراض.. هيئة سلامة الغذاء تطالب المصانع الغذائية باستخدام البيض المبستر

تختلف ثقافة تناول الطعام فى جميع أنحاء العالم، وهناك الكثير من العادات التى يعتبر تغييرها بمثابة الحجر الصلب الذى لا تستطيع تحريكه أو التأثير عليه.





وطالبت هيئة سلامة الغذاء بضرورة تغيير عادات استخدام البيض السليم واستخدامه فى شكل البيض المبستر المعبأ جاهز فى جراكن، وكانت أهم تفسيراته هو أن قشر البيض يحمل الكثير من بقايا الفضلات التى تخرج من الدجاج، وهذه الفضلات تحمل البكتيريا التى تنتقل بين الأيدى عند انتقال وتلامس البيض السليم بين المستهلكين وتسمى بكتيريا السلامونيلا التى تمثل ضررا على صحة الإنسان، وتؤدى وفقا لما أكده الباحثون نزلات معوية.

وجاءت مطالب الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء بضرورة تبنى مصانع الصناعات الغذائية فى مصر استخدام البيض المبستر فى الصناعات الغذائية المختلفة محليا للابتعاد عن الأمراض الناتجة من تلامس البيض بعد خروجه من الدجاج، موضحا أن قشر البيضة يحمل الكثير من القاذورات التى تدخل فيها بكتيريا السالمونيلا وتنتقل عند التلامس بالأيدى واستخدامه فى الغذاء، موضحا أن البيض المبستر يتم وضعه فى عبوات آمنة غير ملوثة والتى تساهم حينها فى منع انتشار البكتيريا فى الغذاء المنتج محليا، وكذلك رفع أى قيود على صادرات البيض من مصر إلى الخارج.

وقال الدكتور هانى الناظر الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث استشارى الأمراض الجلدية، معلقا إن بكتيريا السلامونيلا تسبب نزلات معوية عند انتقالها من الأيدى إلى الفم عند تناول الطعام، ولابد من تغيير المستهلكين للعادات والثقافات لتفادى التأثير الصحى عليهم، بالإضافة إلى مراعاة غسل الأيدى بصورة مستمرة للابتعاد عن البكتيريا.







أقرا ايضا .. تراجع اسعار الذهب بختام تعاملات الجمعة

ومن جانبه، قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن استخدام البيض المبستر يتطلب أولا إلغاء نسبة الـ14% التى تطبقها وزارة المالية كقيمة مضافة على السلع فى حالة استخدام البيض المبستر، قائلا إن تكسير البيض بالأيدى سيوفر على أى مصنع دفع رسوم 14% قيمة مضافة التى تفرضها وزارة المالية، وأكد ضرورة مخاطبة الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء لوزير المالية بضرورة الغاء رسوم الضريبة على استخدام البيض المبستر بصورة عاجلة، والتى تعود على آمان وسلامة الصناعات الغذائية ككل.

وعلق المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قائلا إن المجلس سيعد دراسة شاملة لتشجيع المنتجين على الدخول فى صناعة البيض المبستر ولدينا حاليا حاليا ما يقرب من 3 مصانع دخلوا فى إنتاج البيض المبستر الفترة الماضية، بعد أن كان مصنعا واحدا فقط فى السوق المحلى، كما أيد مطالب غرفة الصناعات الغذائية بضرورة إلغاء وزارة المالية لرسوم القيمة المضافة لتشجيع مصانع الصناعات الغذائية على استخدام البيض المبستر.