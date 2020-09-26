أعلن فشل نظريته النقدية.. البنك المركزي التركي يوجه لطمة قوية لـ أردوغان

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، تصريحات لمسئول بالبنك المركزي التركي أكد فيها رفضه لنظرية الرئيس رجب طيب أردوغان التي تزعم بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم ورفع سعر الفائدة القياسي.









وقال البنك المركزي إنه يعمل على كبح التضخم برفع أسعار الفائدة من 8.25 إلى 10.25% كما بلغ تضخم الأسعار الاستهلاكية في تركيا 11.8%.









وقالت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، في بيان مصاحب للقرار، إنه يجب تعزيز خطوات التشديد التي اتخذت منذ أغسطس لاحتواء توقعات التضخم ومخاطره.









ومع سيطرة أردوغان المتصورة على السياسة والاقتصاد في تركيا، صدم الاقتصاديون من قرار البنك المركزي الذي يبدو متحديا للرئيس وكانوا يتوقعون أن يتجنب صانعو السياسة النقدية هذه الخطوة بمواصلة اعتماد حلول أخرى أقل حدة لمعالجة هشاشة تركيا الاقتصادية لإرضاء أردوغان.









لم يقدم أردوغان دعمه لرفع أسعار الفائدة علنا، فقد دعا إلى خفضها قبل أسابيع قليلة فقط وبقرار البنك المركزي.









وانخفضت العملة التركية إلى 7.72 ليرة مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى على الإطلاق، لتصل الخسائر هذا العام إلى 23%.