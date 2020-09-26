إحالة 208 مخالفات تموينية تم ضبطها خلال يوم واحد للنيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود وأنشطة الحملات التموينية التى تنفذها الإدارات التموينية التابعة لقطاع التموين بالدقهلية على الأسواق والمخابز ومحلات بيع الأغذية واللحوم لمواجهة جميع أشكال الغش التجارى والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والتلاعب فى قوت المواطنين.





واستعرض المحافظ التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، عن نشاط لجان المرور والتفتيش بمديرية التموين على عدد من المخابز والمحلات والأسواق بنطاق المحافظة خلال يوم واحد فقط، والتى أسفرت عن ضبط 208 قضايا تموينية متنوعة شملت "45 قضية فى مجال المخابز تضمنت نقص أوزان ونقص مواصفات وتوقف إنتاج وتجميع بطاقات وعدم إعطاء بون صرف للمواطن - 163 قضية فى مجال الأسواق تضمنت عدم إعلان عن الأسعار وعدم إعطاء بون صرف وتجميع سلع تموينية وعدم وجود شهادات صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص وتبديد أحراز وذبح خارج السلخانة وتصرف فى سلع تموينية وعدم وجود فواتير شراء وعدم وجود قائمة بيانات وغش تجارى".









فيما شملت المضبوطات فى الحملات المشار إليها ضبط 141 قسطرة طبية منتهية الصلاحية و30 عبوة محاليل تباع بأزيد من السعر الرسمى، هذا بالإضافة إلى ضبط 1000 عبوه محلول ملح 500 مللى و66 قسطرة طبية تباع بأزيد من السعر الرسمى.







وقرر محافظ الدقهلية إحالة جميع القضايا إلى النيابة العامة، ووجه وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى القضايا المشار إليها وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المضبوطات والمخالفين، وفقا لتصرفات النيابة.







وأكد المحافظ أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية على جميع الأسواق والمحلات بنطاق المحافظة، فضلا عن ضرورة إحكام الرقابة على عمليات توزيع أسطوانات البوتجاز ومدى الالتزام بالتسعيرة المقررة لبيع الأسطوانة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.