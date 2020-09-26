النائب طارق رسلان يشيد بوعي الشعب ورفضه لدعوات زعزعة الاستقرار

أشاد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر بوعى الشعب المصرى العظيم ورفضهوبشكل قاطع لجميع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والفوضى والإخلال بالنظام العام والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار والتى تهدف فى مجملها الى إسقاط الدولة المصرية.





وقال "رسلان" فى بيان له اصدره اليوم ان الشعب المصرى العظيم لم يرفض فقط هذه الدعوات الشيطانية والخبيثة ولكن نجح فى كشفها للرأى العام العالمى مؤكدا أن ما يتم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة وتنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل علي كافة الأصعدة.





ووجه النائب طارق رسلان تحية قلبية الى الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لوقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة والوطنية للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ضد جميع دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة.





مؤكدا ان المصريين أكدوا للعالم كله انهم لن يسمحوا ابدا لقوى الشر والظلام والارهاب بأحداث الفوضى وعدم الاستقرار داخل مصر وسوف يواجهون مثل هذه الدعوات بكل حسم وقوة لإسقاطها وإفشالها.