AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تارا عماد: بكيت خوفا من الجمهور في مسرحية علاء الدين

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:02 م
تارا عماد
تارا عماد
Advertisements
محمد نحلة - سعيد فراج
قالت الفنانة تارا عماد، إنه في بادئ الأمر حينما عُرض عليها المشاركة في مسرحية «علاء الدين» للفنان أحمد عز، اعتذرت لأنها لم تشارك بالمسرح سوى أثناء المدرسة فقط، وليس لديها قدرات التمثيل والأداء على المسرح. 

وأضافت تارا عماد في لقاء خاص بـ كاميرا صدى البلد، إنها خضعت مع فريق المسرحية للتدريبات لمدة شهرين مكثفين شملت تفاصيل المسرحية كلها، لافتة إلى أن التحضير لشخصية «ياسمينا» جاء كي تلائم الأسلوب المصري، وليست الشخصية التي تم تقديمها في ديزني. 

وأوضحت، تارا عماد، أنها كانت متخوفة من المسرح بشدة لأن الأداء يكون مباشر مع الجمهور، ولا يوجد اي فرصة تحتمل الخطأ، لافتة إلى أن أول يوم في عرض المسرحية بكت من شدة الخوف بلقاء الجمهور، لكن بعد لقائها بالجمهور لأول مرة أثناء عرض المسرحية في السعودية، زالت تلك الرهبة وأحبت المسرح بشدة. 

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عز برفقة أبناء الشهداء في كواليس علاء الدين.. صور

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

مؤمن زكريا ليس الوحيد.. 4 مواقف إنسانية لـ أحمد عز في مسرحية علاء الدين

عانيت منها.. سامي مغاوري: غياب البيروقراطية ساهم في نجاح علاء الدين

ترشيحاتنا

كيف سيرى الناس الله يوم القيامة.. علي جمعة يجيب

الهيئة الوطنية للصحافة تعلن التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية

رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور

علامة مبكرة بالفم تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طنطا

AdvertisementS

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضحكاتي الريس.. علاقة المنتصر بالله ومبارك

لمرضى القلب.. 5 أنواع من الأطعمة تفيدك بشكل لا يصدق

اعمله لنفسك.. تمرين مساج لعلاج آلام الظهر