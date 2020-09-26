تارا عماد: بكيت خوفا من الجمهور في مسرحية علاء الدين





وأضافت تارا عماد في لقاء خاص بـ كاميرا صدى البلد ، إنها خضعت مع فريق المسرحية للتدريبات لمدة شهرين مكثفين شملت تفاصيل المسرحية كلها، لافتة إلى أن التحضير لشخصية «ياسمينا» جاء كي تلائم الأسلوب المصري، وليست الشخصية التي تم تقديمها في ديزني.





وأوضحت، تارا عماد، أنها كانت متخوفة من المسرح بشدة لأن الأداء يكون مباشر مع الجمهور، ولا يوجد اي فرصة تحتمل الخطأ، لافتة إلى أن أول يوم في عرض المسرحية بكت من شدة الخوف بلقاء الجمهور، لكن بعد لقائها بالجمهور لأول مرة أثناء عرض المسرحية في السعودية، زالت تلك الرهبة وأحبت المسرح بشدة.





مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).





المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.





قالت الفنانة تارا عماد، إنه في بادئ الأمر حينما عُرض عليها المشاركة في مسرحية «علاء الدين» للفنان أحمد عز، اعتذرت لأنها لم تشارك بالمسرح سوى أثناء المدرسة فقط، وليس لديها قدرات التمثيل والأداء على المسرح.