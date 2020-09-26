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فن

وداعا راسم البهجة.. ندى بسيوني تنعى المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:12 م
المنتصر بالله
المنتصر بالله
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محمد بدران

حرصت الفنانة ندي بسيوني علي نعي الفنان الراحل "المنتصر بالله" الذي وافته المنية اليوم السبت وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".


ونشرت ندي بسيوني صورة وعلقت قائلة :"‏وداعا راسم البهجة الخلوق خفيف الظل الفنان ‎#المنتصر_بالله ، خالص التعازي البقاء لله".


وتوفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 


كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة. 


المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الأعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.


وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.


وفي السينما شارك في عدد من الأفلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.

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