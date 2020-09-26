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محافظات

90 مرشحا على المقاعد الفردية في دوائر محافظة دمياط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أنهت اللجنة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى مقرها المحكمة الابتدائية بدمياط، اليوم، أعمالها بعد تقدم 90 مرشحا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط، على المقعد الفردى.

وأكد المستشار محمد قمرة، رئيس محكمة دمياط الابتدائية، رئيس لجنة تلقى طلبات مرشحين مجلس النواب ، أن تقديم طلبات الترشيح تمت تحت شروط وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف أن 90 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم علي 4 مقاعد انتخابية بمحافظة دمياط بواقع 41 مرشحا بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة ومركز كفر البطيخ و 49 مرشحا بالدائرة الثانية ومقرها مركز كفر سعد ومدينة ميت أبو غالب والزرقا والسرو و فارسكور.

الجدير بالذكر ان 182 مرشحا محتملا اجروا الكشف الطبي على مدار الايام الماضية ولكن اغلبهم لم يتقدم باوراق ترشيحة لانتخابات البرلمانية بدمياط ، كما تم استبعاد 2 منهم لثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.

واعلنت اسماء المرشحين بالقائمة الوطنية لمجلس النواب بدمياط وهم محمد الحصي الدكتور اسامة العبد واللواء على العساس والدكتورة هناء فاروق وايفيلين متى ورحاب موسي.

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