90 مرشحا على المقاعد الفردية في دوائر محافظة دمياط

اليوم،





وأكد المستشار محمد قمرة، رئيس محكمة دمياط الابتدائية، رئيس لجنة تلقى طلبات مرشحين مجلس النواب ، أن تقديم طلبات الترشيح تمت تحت شروط وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .





وأضاف أن 90 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم علي 4 مقاعد انتخابية بمحافظة دمياط بواقع 41 مرشحا بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة ومركز كفر البطيخ و 49 مرشحا بالدائرة الثانية ومقرها مركز كفر سعد ومدينة ميت أبو غالب والزرقا والسرو و فارسكور.





الجدير بالذكر ان 182 مرشحا محتملا اجروا الكشف الطبي على مدار الايام الماضية ولكن اغلبهم لم يتقدم باوراق ترشيحة لانتخابات البرلمانية بدمياط ، كما تم استبعاد 2 منهم لثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.





واعلنت اسماء المرشحين بالقائمة الوطنية لمجلس النواب بدمياط وهم محمد الحصي الدكتور اسامة العبد واللواء على العساس والدكتورة هناء فاروق وايفيلين متى ورحاب موسي.





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