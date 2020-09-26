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توك شو

نفسي أعرف غالي ليه| رئيس مكافحة الدرن: مصل الانفلونزا بـ170 جنيه.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:22 م
مصل الانفلونزا
مصل الانفلونزا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن موسم الانفلونزا لم يتأخر هذا العام مؤكدا أن موسم الانفلونزا هذا العام متزامنا مع انتشار فيروس كورونا.


وأضاف عصام المغازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في العديد من الدول الأوروبية ووصل عدد هذه الدول إلى 15 دولة.


وأوضح عصام المغازي ، ان مصل الإنفلونزا في مصر شامل جميع انواع الانفلونزا مؤكدا أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع : ان هناك تراخ في الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية.


واكمل : أن مصل الانفلونزا العام الماضي كان سعره 65 جنيها مؤكدا على ان سعره هذا العام 170 جنيها ونفسي اعرف سعره غالي ليه.
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