عصام المغازي: أنصح المصابين بالإنفلونزا العادية بالتزام منازلهم.. لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور عصام المغازى، استشاري الأمراض الصدرية، إن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع الإنفلونزا العادية ومنها ارتفاع درجة الحرارة وتكسير فى الجسم وكحة، والفرق في الإصابة هو أنه يتم انتقاله سريعا بمخالطة أحد مصابي كورونا وهذا لم يحدث لدينا.









وأضاف عصام المغازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدول التي كان يحدث بها مخالطة هي الصين وبعد ذلك إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا؛ وبالتالي من يشعر أن لديه أعراض إنفلونزا يجب ألا يتحرك من المنزل حفاظا عليه من الاختلاط.









وأوضح عصام المغازي، أن أعراض الإنفلونزا إن زادت عن اللازم يجب أن يتوجه المريض إلى أقرب وحدة صحية لأن وزارة الصحة قامت بعمل برنامج تدريبي واسع جدا للتصدي لهذا الوباء.









وتابع عصام المغازي، أن نسبة العلاج من فيروس كورونا كبيرة جدا ونسبة الوفيات ضئيلة جدا وبالتالي الذى يتم شفاؤهم وتتغلب أجسامهم على الوباء.





وأكمل عصام المغازي، أن نسبة الوفيات من كورونا حول العالم لم تتجاوز 3% كما أن وفيات الإنفلونزا العادية أكبر من فيروس كورونا.