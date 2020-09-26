AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي ماذا أفعل ؟ علي جمعة يجيب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:17 م
د. علي جمعة
د. علي جمعة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية يقول: " يسأل كثيرٌ من الناس إنني أدعو وأُلح في الدعاء ولا يستجيب ربنا سبحانه وتعالى؟

رد المفتي السابق قائلا: أول شيءٍ ننصح به أن يُحقق شروط استجابة الدعاء، ومن أول شروط استجابة الدعاء هي: المطعم الحلال، والطعام يكون حلالًا في جانبيه : الجانب الأول: أن تأتي أموالي ودخلي من حلال ، أما الجانب الثاني: ألا آكل الحرام، فقد حرم الله الخنزير، وحرم الله الخمر، وحرم الله الميتة، وحرم الله النجاسات . 

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية قائلا: إذا  ابتعدت عن أن يكون مورد رزقي من الحرام، وأن أستعمل المورد الحلال في أكل حلال في الشريعة الإسلامية فإنني بذلك أكون قد تطهرت، فإذا حدث هذا التطهر فإنه يكون أرجى للدعاء فالنبي ﷺ يقول: «رُبَمَا أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِي بِالْحَرَامِ أَنَّى يُسْتَجَابُ لهذا». فقد يكون عدم الاستجابة ناتجة من تخلف شرط من شروط الدعاء.

أوقات استجابة الدعاء 

وأوضح هناك أيضًا أوقات مباركة وأماكن مباركة يدعو الإنسان فيها ربه فيستجيب، من هذه الأوقات: وقت نزول المطر، وقت السَحَر في ثلث الليل الأخير، يوم الجمعة، ليلة القدر، يوم عرفة ، الوقت الذي يشعر القلب فيه وهو في حالة المظلوم فإن «دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، لَيْسَ بَيْنَهُا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» ، من الأماكن الشريفة التي يستجاب الدعاء بها : عند الكعبة المشرفة فالنبي ﷺ يقول: «يا عمر ها هنا تسكب العبرات»، وتحت الميزاب، وعند الملتزم - وسُمي الملتزم لأنه يُلتزم فيه استجابة الدعاء-، من الأوقات الشريفة أيضًا: بعد الصلوات في دُبر كل صلاة.

وتابع: هناك أيضًا طلب الدعاء من الأشخاص الصالحين ، كذلك الدعاء يستجاب بعد ختم القرآن، يستجاب والإنسان في السجود، كل هذه الأشياء هي مساعدات لاستجابة الدعاء ، استمر في الدعاء، وحقق شروطه من عدم أكل الحرام، ولم يدخله حرام، وكذلك تقديم الطاعات، من صدقة، من ركعتين، من سجود ... ، وألح في الدعاء، فما دمت دعيت فالله سبحانه وتعالى سوف يعطيك، إما بتنفيذ دعائك، وإما سيأتي في الوقت المناسب، وإما يدخر لك ثوابًا يعطيه لك يوم القيامة، فأنت في كل الأحوال الفائز؛ ولذلك كان النبي ﷺ يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».

 وفي حديث آخر: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»، «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» أصح سندًا من «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»، لكن سواء كان الدعاء هو ذات العبادة، أو الدعاء هو أكبر شيء في العبادة، وهو رأس العبادة، فالدعاء لا يضيع عليك إما أن يتحقق في الدنيا، وإما أن يُدخر في الآخرة، وما تحقق في الدنيا إما أن يكون عاجلًا، وإما أن يكون آجلًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أدعو الله كثيرًا ولا يُستجاب لي.. الإفتاء ترد

علي جمعة يكشف عن دعاء بأحد أسماء الله الحسنى يرقق القلب

متى يبدأ ثلث الليل الأخير وقت استجابة الدعاء؟.. هذه أسهل طريقة لمعرفته

أسباب عدم استجابة الدعاء .. 5 أفعال شائعة يستهين بها الكثيرون

هذا الأمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد.. على جمعة يوضحه

الدعاء المستجاب.. صحابي كان يدعو به ويستجيب الله له كل مرة

ترشيحاتنا

عصير طبيعي يعزز صحة القلب.. ودراسة: يحسن اتساع التدفق ويزيد حجم الشرايين

هند صبري تستكمل تصوير هجمة مرتدة مع أحمد عز خلال أيام

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

شقيقة متحرش الجامعة الامريكية موظفة بالأمم المتحدة| الضحية تكشف سر تهديدها لها

بلاغ من المحترش أحمد بسام زكي ضد ضحاياه.. تفاصيل

لا تشترها.. أسوأ هواتف ذكية في 2020

AdvertisementS

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

شربوا المقلب.. الجزيزة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

هدد بالانتحار| ماذا طلبت والدة متحرش الجامعة الأمريكية من إحدى الضحايا

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

شاهد.. تصميم خيالي مبهر لمرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s class 2021.. مواصفات

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة