ملخص مباريات وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مواجهات اليوم

تقدم فريق إيفرتون إلى الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس 2 /1 في الوقت الذي حقق فيه فريق مانشستر يونايتد أول انتصار له ، هذا الموسم بفوزه على برايتون 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.





وأفلت فريق تشيلسي من هزيمة محققة أمام مضيفه وست بروميتش البيون وتعادل معه 3 /3 في الوقت الذي تغلب فيه ساوثهامبتون على مضيفه بيرنلي 1 /صفر.





فوز صعب لـ إيفرتون





على ملعب سيلهرست بارك، تقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون في الدقيقة العاشرة ثم أدرك شيخو كوياتي التعادل لكريستال في الدقيقة 26 وتكفل ريشارليسون دي أندرادي بهدف الفوز للفريق الضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 40.





الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات متتالية وتوقف رصيد كريستال عند ست نقاط في المركز الخامس.





وعلى ملعب فالمر، سجل أهداف مانشستر يونايتد لويس دينك، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43 وماركوس راشفورد في الدقيقة 55، وبرونو فيرنانديز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء فيما سجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وسولومون مارش في الوقت بدل الضائع للمباراة.





وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، بعد أن تأجلت مباراته الأولى في الدوري أمام بيرنلي، وخسر في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس 1 / 3.





وتوقف رصيد برايتون عند ثلاث نقاط، علما بأنه خسر أمام تشيلسي في الجولة الأولى 1 / 3 وفاز في مباراته بالجولة الثانية أمام نيوكاسل 3 / صفر.





وعلى ملعب ذا هاوثورنس ، حول تشيلسي تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام وست بروميتش إلى تعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلها في الشوط الثاني.





وتقدم وست بروميتش بشكل مفاجئ بثلاثة أهداف في غضون أول 27 دقيقة من اللقاء، حيث سجل كالوم روبينسون هدفين في الدقيقتين الرابعة و25 وأضاف كايل بارتلي الهدف الثالث في الدقيقة 27.





لكن تشيلسي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين عن طريق ماسون مونت وكالوم هودسون أودوي في الدقيقتين 55 و70 وخطف تامي أبراهام هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.





ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس مقابل نقطة واحدة لوست بروميتش في المركز الخامس عشر.





وعلى ملعب تيرف مور، سجل داني إنجز هدف الفوز لساوثهامبتون في شباك بيرنلي في الدقيقة الخامسة.





وحصد ساوثهامبتون أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في الوقت الذي ظل فيه بيرنلي بلا رصيد من النقاط.