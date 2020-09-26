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طارق شوقي: قيمنا 19 مليون مشروع بحثي كإنجاز غير مسبوق على مستوى التعليم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:22 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
حل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضيفا على برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة والخاصة بالعام الدراسي الجديد.

قال "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب، "النهاردة حققنا تطورات كبيرة على مستوي التعليم بعد عامين من التخطيط وتحديدا عام 2018".

وأوضح "منذ تسلمي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة، وخطتنا هي القضاء على هذه المشاكل".

ونوه بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.

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