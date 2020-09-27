AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عامل يروج عملات مزورة بالسلام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت جهات التحقيق، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أوراق مالية مزورة قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث، بالتحري عن نشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنه.

كانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم ترويج العملات المقلدة، حيث تمكنوا من ضبط عامل بحوزته أوراق مالية مزورة بمدينة السلام.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه (عامل، 32 عاما، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة، وبحوزته (63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالى مبلغ 12600 جنيه مصرى "مقلدين"- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام- هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الألف جنيه مضروبة بـ 300 سليمة| سقوط عصابة تزوير العملات بالغربية.. صور

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الفودو فى البساتين

حبس عاطلين لاتجارهما فى الاستروكس بالسلام

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الاستروكس بالمطرية

ضبط عامل بحوزته أوراق مالية مزيفة بمدينة السلام

ترشيحاتنا

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

فيديوجراف| تفاصيل صادمة في التحقيقات مع أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الامريكية

أمير مرتضى يعلن موعد توقيع باتشيكو .. وموقف طارق يحيى من مباراة الزمالك والجونة

ارتفاع عدد المصابين في حريق فرع شركة شهيرة بالبحيرة

هدد بالانتحار| ماذا طلبت والدة متحرش الجامعة الأمريكية من إحدى الضحايا

أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة.. إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة وفض بكارة.. وإحداهن: مارس معي الجنس غصبا وأصبت بمرض نفسي

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

علامات موت الفجأة.. لماذا استعاذ منه النبي؟

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

سعودية تركن سيارتها وتفترش الطريق السريع لتأدية الصلاة| شاهد

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم