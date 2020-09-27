قبل الذهاب لمركز الصيانة .. معلومات عن عمود الكرنك ووظيفته في السيارة

أما في حالة إضاءة لمبة التابلوه من الممكن أن يوجد تلف في حساس الكرنك يؤدي أيضا إلى تلف عمود الكرنك، كما أن نقص زيت المحرك أو ضعف ضغطه يؤدي إلى الأحتكاك المباشر بين الكرنك وقد يؤثر على عمود الكرنك .





يذكر أن المحرك يعتمد على كثير من الحساسات ليعمل بشكل جيد فتقوم الحساسات بإمداد المحرك بالمعلومات اللازمة ليقوم بالتكيف معها ومن ثم يعطيك افضل أداء.

ومن أبرز هذه الحساسات حساس الكرنك فيقوم بنقل المعلومات من عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة ليحدد توقيت اشعال المحرك وكمية الهواء والوقود اللازمة.