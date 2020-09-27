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سيارات

قبل الذهاب لمركز الصيانة .. معلومات عن عمود الكرنك ووظيفته في السيارة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:29 ص
عمود الكرنك
عمود الكرنك
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أماني نوار
نسمع دائما عن العديد من المصطلحات والأسماء الغريبة عندما نذهب إلى مراكز صيانة السارات، سواء المعتمدة أو العادية منها، والسبب هو عدم علم بعض قائدي وملاك السيارات عن أسماء بعض القطع وأهميتها.


من أهم أجزاء محرك السيارة، هو العمود المرفقي او عمود الكرنك وهو جزء من المحرك يحول الحركة الخطية دورية للفرامل إلى حركة دورانية .


وتتكون المحركات الكبيرة عادة من العديد من الأسطوانات لتقليل النبضات الناتسجة عن أشواط الإشعال المستقلة ،فتربط عدة مكابس إلى عمود مرفقي ذو شكل معقد ، كما أن العديد من المحركات الصغيرة مثل تلك المستخدمة في الدراحات النارية ، والتي تأتي وحيدة الإسطوانة ،وتستخدم مكبس واحد فقط .

ويعتبر العمر الافتراضي للكرنك بعد انخفاض صلابته بسبب خروجه أكثر من مرة أو تلف أجزاءه ، وفي حالة سماع صوت طرق معدني واضح هذا يشير إلى تلف عمود الكرنك .

أما في حالة إضاءة لمبة التابلوه من الممكن أن يوجد تلف في حساس الكرنك يؤدي أيضا إلى تلف عمود الكرنك، كما أن نقص زيت المحرك أو ضعف ضغطه يؤدي إلى الأحتكاك المباشر بين الكرنك  وقد يؤثر على عمود الكرنك .

يذكر أن المحرك يعتمد على كثير من الحساسات ليعمل بشكل جيد فتقوم الحساسات بإمداد المحرك بالمعلومات اللازمة ليقوم بالتكيف معها ومن ثم يعطيك افضل أداء.

 

ومن أبرز هذه الحساسات حساس الكرنك فيقوم بنقل المعلومات من عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة ليحدد توقيت اشعال المحرك وكمية الهواء والوقود اللازمة.

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