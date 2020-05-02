ماهي وظيفة حساس عمود الكرنك وأعراض تلفه ؟

محركات السيارة تعمل كمنظومة متكاملة وفقا للعديد من الأساليب التكنولوجيا التي توفر أعلى نسب الأمان والراحة ومن أبرز الاساليب المبتكرة هي تزويد السيارات بمجموعة حساسات، او اجهزة استشعار .

ومن أهم هذه الحساسات هو الحساس الخاص بعمود الكرنك او المسئول عن الكامات في السيارة والذي يؤدي إلى لتفهما والعديد من الأعطال .

وعن وظيفة الحساس فهو يقوم بعمل توازن بين كميه الهواء والبنزين الداخلة إلى غرفة الاحتراق في المحرك وهذا الامر يساهم في توفير أعلى درجات التبريد للمحرك .

أما بالنسبة لأعراض تلف أو عطل حساس عمود الكرنك في السيارة فهناك مجموعة من المؤشرات والاعراض التي تظهر على السيارة في حالة تعرض هذا الجزء الهام بها إلى التلف بالإضاف إلى ظهور علامات تقطع وتوقف السيارة مع استمرار المحرك في العمل .

ومن أهم العلامات أيضا والتي تشير إلى تلف حساس عمود الكرنك هو ضعف عزم محرك السيارة وعدم قدرتها على السير بسرعات عالية عند الضغط على دواسة الوقود .