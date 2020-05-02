تعرف على مواصفات سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

من المعروف أن سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بالغرابة وتصيبك بالدهشة كلما شاهدتها ويدفعك التفكير إلى السبب وراء اختياره لها .

وعليك أن تعلم ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يختار هذه السيارة صممت وطورت شخصيا لتناسب الرئيس الأمريكي عامة.

ويتكون موكب الرئيس الامريكي من 10 سيارات إلى 40 سيارة حسب درجة خطورة وامان المكان الذي يسير به الرئيس والدرجات النارية .

سيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب هي من نوع ليموزين مضاد للرصاص والتي جرى عليها الكثير من التعديلات والتطويرات والبعض يسمي السيارة باسم "الوحش" التي قاربت على أن تأخذ شكل دبابة.

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كما تحتوي السيارة على أبواب مدرعة بسمك 8 بوصات وزجاج يستطيع إيقاف طلقة من مسدس أما الهيكبل فهو مصنوع من مدرعات حربية بسمك 5 بوصات والأرضية مصنوعة من ألواح مدرعة لحماية السيارة من القنايل اليدوية بالإضافة إلى التصميم الرائع والجلد الفاخر المستخدم داخل السيارة ووسائل الراحة المختلفة أما سعر السيارة فهو 1.5 مليون دولار وتحتاج إلى 4 جالون من البنزين .