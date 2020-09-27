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فن

بعد موقفه الإنساني مع طفل معاق .. تامر حسني يتصدر تريند تويتر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر تامر حسني، تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد موقفه الإنساني مع الطفل محمد، من أصحاب الهمم، حيث لبى نداءه وقابله وأهداه كرسي متحركا وجيتارا.

كان محمد، قد عبّر عن أمنيته للقاء الفنان تامر حسنى، حتى يقوم بالعزف والغناء معه وقال : "بحب تامر حسنى ونفسى أشوفه وأعزف وأغنى معاه".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «اختراع» مع محمود العسيلي، وهي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

تقول كلمات أغنية "اختراع": معروف انا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام .. حلوة جدااا مش عادية".

ده الحب ملوش كبير .. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم ابره .. قال ايه جامد خطير .. خدت درس ميه ميه .. طب هي ده اختراع .. قلبي راح غير مساره .. دي جمالها يجيب صداع .. كام برج من عقلي طاروا .. ايوه ام عيون فظاع .. دبت جوه القلب ناره".

أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

وتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون. 
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