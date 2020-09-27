وزير التعليم: انتظروا كتالوج لحل مشاكل المدارس الخاصة في مصر بشكل جذري قبل نهاية العام

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال 10 أسابيع "قبل نهاية العام الحالي" سيكون لدى الوزارة كتالوج واضح به ضوابط جديدة لحل أزمات وشكاوى أولياء الأمور من المدارس الخاصة في مصر.
وقال وزير التربية والتعليم، "نتفاوض لتشكيل مجموعة عمل لإدارة هذه المدارس من أول ضوابط إصدار التراخيص وصولا لضوابط المصروفات وضوابط الزيادات".
كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمدارس الدولية فسيتم تشديد الرقابة عليها لتدريس مواد الهوية المصرية.
وقال وزير التربية والتعليم "في الأسابيع القادمة قبل بدء العام الدراسي الجديد، سنعلن أرقام تليفونات لتلقي شكاوى المدارس الخاصة".
جدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر 8000 مدرسة خاصة، أما عدد المدارس الدولية فيقترب من الـ 1000 مدرسة دولية.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2020 /2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.
وسيتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.
وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:
- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:
-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.
- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".
- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".