وزير التعليم: انتظروا كتالوج لحل مشاكل المدارس الخاصة في مصر بشكل جذري قبل نهاية العام

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال 10 أسابيع "قبل نهاية العام الحالي" سيكون لدى الوزارة كتالوج واضح به ضوابط جديدة لحل أزمات وشكاوى أولياء الأمور من المدارس الخاصة في مصر.





وقال وزير التربية والتعليم، "نتفاوض لتشكيل مجموعة عمل لإدارة هذه المدارس من أول ضوابط إصدار التراخيص وصولا لضوابط المصروفات وضوابط الزيادات".





كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمدارس الدولية فسيتم تشديد الرقابة عليها لتدريس مواد الهوية المصرية.





وقال وزير التربية والتعليم "في الأسابيع القادمة قبل بدء العام الدراسي الجديد، سنعلن أرقام تليفونات لتلقي شكاوى المدارس الخاصة".





جدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر 8000 مدرسة خاصة، أما عدد المدارس الدولية فيقترب من الـ 1000 مدرسة دولية.



