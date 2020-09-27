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أخبار العالم

بعد الجدل الكبير| أول تصريح من المرشحة لـ المحكمة العليا.. وترامب: نريد انتقالًا سلميًا للسلطة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن اسم مرشحته لمنصب قاضي المحكمة العليا، خلفا للقاضية الراحلة روث بادر جينسبرج.

وقال ترامب إنه اختار القاضية إمي كوني باريت لتحل محلها، وسط حالة من الجدل بشأن اختيار ترامب لمرشح في المنصب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.

وفي أول تصريح لها بعد ترشيح ترامب، قالت برايت إنها ممتنة لترشيحها في هذا المنصب، مضيفة أن القاضية الراحلة جينسبيرج كسرت الحاجز الزجاجي للنساء وهي نموذج لنا جميعا".

وتابعت: المحكمة العليا ملك لنا جميعا وأتطلع لأخدم الشعب الأمريكي".

من جانبه قال ترامب ردا على الانتقادات إنه يجب أن تحافظ الولايات المتحدة على إرقثها القانوني، مطالبًا بجلسة استماع "محترمة" لتعيين برايت في مجلس الشيوخ، واصفًا برايت بأنها "ذات ذكاء خارق".

وتابع ترامب بحسب ما أورته وكالة رويترز بالقول إنه سيصعب على الديمقراطيين رفض ترشيح إيمي لتولي المنصب، ورجح أن جلسة الاستماع ستعقد في 12 أكتوبر في الكونجرس لاتخاذ قرار بشأن تعيين إيمي في المحكمة العليا.

وواصل:"أود أن أرى انتقالا سلميا لكن يجب أن نسير في العملية القانونية".

في المقابل، طالب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم التصديق على تعيين القاضية التي رشحها الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا سوى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأعلنت المحكمة الأمريكية العليا، السبت الماضي، وفاة القاضية، روث بادر جينسبيرج، التي تركت بصمة في عملها بالمحكمة منذ 1993، الجمعة، عن عمر يناهز 87 عاما.

وقد يغير رحيل القاضية التوازن الأيديولوجي للمحكمة بشكل كبير، والتي تضم حاليا أغلبية محافظة، من خلال نقلها نحو اليمين بشكل أكبر.

وتعطي وفاة جينسبيرج، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الفرصة لتوسيع الأغلبية المحافظة بتعيينٍ قاض ثالث، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

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