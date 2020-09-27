وفاة أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي

توفي فجر اليوم اللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الافريقى.

ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة بعد آذان الظهر بمدافن الوفاء والأمل خلف مسجد السلام بمدينه نصر والعزاء بمنزل الراحل بالمقطم.

وكان الفولي قد، أحدث طفرة في التايكوندو الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الإفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.



