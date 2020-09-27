AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
احمد الفولي
احمد الفولي
Advertisements
عمرو ابوبكر
توفي فجر اليوم اللواء أحمد الفولي  نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الافريقى.

ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة بعد آذان الظهر بمدافن الوفاء والأمل خلف مسجد السلام بمدينه نصر والعزاء بمنزل الراحل بالمقطم. 

وكان الفولي قد، أحدث طفرة في التايكوندو الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الإفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

وكان «العالمي للتايكوندو» قد أسند للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل، في أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر خاصة بعد أن نظمت المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفولي: الاتحاد الإفريقي للتايكوندو يفتتح نشاطه بويبينار دولي

رسميا .. إلغاء بطولة العالم للشباب للتايكوندو

ترشيحاتنا

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

بسبب أغنية أنا مصمم.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

رسالة مؤثرة من أحمد فتحي للأطفال حفظة القرآن.. شاهد

وفاة أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

جدل حول زيارة باقري لـ العراق .. هل يخشى رئيس أركان جيش إيران مصير سليماني؟

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

أمير مرتضى يعلن موعد توقيع باتشيكو .. وموقف طارق يحيى من مباراة الزمالك والجونة

#جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب يتصدر تويتر.. والجمهور: أسطورة ولدت من رحم الأيام

الشناوي ملك عرينه .. مباراة واحدة تفصل حارس الأهلي عن تخطي رقم إكرامي

وفاة أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي

ربيع ياسين: فايلر وكارتيرون «قليلي الأصل» .. وأنصح الأهلي باتباع تصرف الزمالك

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

رسالة مؤثرة من أحمد فتحي للأطفال حفظة القرآن.. شاهد

جمع متعلقاته .. أنيس البدري يرحل عن اتحاد جدة

حتحوت: إدارة الزمالك صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل

طارق سليمان: بعض الأصوات من خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي للتدريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. أم تقدم طريقة سهلة لصناعة ألعاب أطفال من أكواب الشاي.. فيديو

بدون حرمان.. 5 خطوات لإنقاص الوزن سريعا بعد الولادة

سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور