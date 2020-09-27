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أخبار البلد

حتوفر فلوسك.. خطوات سهلة لتخفيض استهلاك غسالة الأطباق للكهرباء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين

نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، نصائح للمستهلكين  لتوفير الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء.

 

ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة استعمال غسالة الأطباق بطريقة تؤدى إلى عدم الاستهلاك المتزايد للكهرباء. 


1-   اشترى غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA

2-   اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3-   يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4  - الحرص على الانتظار حتى تنتهي عملية غسل الصحون، كما لا بد من تجنب زيادة الحمل على الغسالة وتكديس الأطباق بداخلها؛ حتى لا تضطر لإعادة غسل الأطباق مرة أخرى وهذا يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

5- بتفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق ، فهذا سيجبرها علي التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.


وكان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر  على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مخالفات شروط التعاقد مع شركات التوزيع، والتى تعد سببا يجيز للشركة، رفع العداد، وفصل التيار عن المشترك. 

وجاءت هذه المخالفات على النحو التالي: 

مخالفة الأولى:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة .

المخالفة الثانية:

- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

المخالفة الثالثة:

- عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، أو كسر أحد الأختام بالعداد؛ ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد؛ يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقًا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة:

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.
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