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صباح البلد ينعى المنتصر بالله: أحد رموز الكوميديا في الوطن العربي.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
المنتصر بالله
المنتصر بالله
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آيات أحمد
نعت الإعلامية هند النعسانى، الفنان الراحل المنتصر بالله، لافتة إلى أنه رحل أمس عن عالمنا أحد أبرز رموز الكوميديا فى مصر والوطن العربى كله، وذلك عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع كبير مع المرض دام لعدة سنوات.

وأضافت هند النعسانى، خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد": "ربنا يجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته ويرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم كل محبيه وأسرته الصبر والسلوان".

وتابعت: "الفنان القدير المنتصر بالله كان علامة بارزة فى تاريخ الفن فى الوطن العربى كله".

تصدر الفنان الراحل المنتصر بالله، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

توفي أمس السبت، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها. 

والفنان المنتصر بالله قدم خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد المنتصر بالله رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن إسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار إسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر إعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.

وأثناء التعاقد على مسرحية "شارع محمد علي" وهي المسرحية الأشهر في مشواره، كان البعض لا يرغب في أن يشارك المنتصر بالله في المسرحية، لكن شيريهان هددت بالانسحاب والاعتذار عن العمل إذا تم الإستغناء عن المنتصر بالله لتقف إلى جواره ليستجيب طاقم العمل لرغبتها كونها البطلة الأساسية وأيضًا لصداقة قوية جمعته بأحمد زكي، والذي كان يزوره في المنزل ويطلب من زوجته أن تعد له الملوخية والحمام، وكان يتناول الملوخية في "المج" وقد علمه أن يتناولها مثله.
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