الدولار بـ 15.80 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-9-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم الأحد 27- 9 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.





سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء.





سعر اليورو

سعر اليورو 18.56 جنيه للبيع و18.44 جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.23 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء.





كما سجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول، بنك اتش اس بى سى، التنمية الصناعية، المصرى الخليجى، التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات، مصر ايران للتنمية، العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى، عودة، الكويتى الوطنى NKN، الاهلى اليونانى، الاسكان والتعمير) 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار أمس السبت فى بنوك (الأهلى، مصر، قناة السويس، الاسكندرية، المصرف المتحد، بلوم) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.