بالكاجوال.. شاهد ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن ، متابعيها بستوري جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.









وظهرت ريهام أيمن مرتديا تي شيرت بسيطا وجذابا باللون الرمادي الفاتح، ومطبوع عليه بعض الرسومات اللافتة، وبنصف كم ليكشف عن رشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم مع الماسكارا البسيطة للعيون.

















كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي الجذابة التى تتناسب مع ظهورها الكاجوال.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة بسيطة حول الرقبة باللون الفضي.









وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.



